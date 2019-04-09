Eskişehir'e yeni sağlık projesi

Sağlık Bakanlığı tarafından kanserde erken teşhisin artırılmasına yönelik başlatılan "Kanser Taramaları Pilot Çağrı Merkezi" pilot uygulaması Eskişehir'de başlatıldı.

Kanserin önemli bir sağlık sorunu olduğuna değinen Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge "Sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alır. Kanserle mücadelede en etkin yollardan birisi toplum tabanlı kanser tarama programlarıdır. En sık görülen kanser türlerinden olan meme kanseri, rahim ağzı (serviks) kanseri ve kalın bağırsak (kolon) kanserinin erken tanısı yapılacak olan basit testler ile mümkündür. Tarama programı uygulanan kanserlerde erken evrede tanı sağlanarak bu kanserlere bağlı morbidite ve mortalite oranları düşmektedir.

Kanser taramalarında tüm topluma ulaşmak en önemli kriterdir. Bakanlığımız tarafından kanser taramalarında hedef nüfusa ulaşmak üzere ‘Kanser Taramaları Pilot Çağrı Merkezi' sistemi kurulmuş olup ilimiz de pilot illerden seçilmiştir. ‘Kanser Taramaları Pilot Çağrı Merkezi' uygulaması kapsamında İl Sağlık Müdürlüğümüz de Kanser Tarama Çağrı Merkezi kurulmuştur. Ulusal Tarama Standartları kapsamında, taraması yapılan kanser türlerine göre Aile Hekimleri tarafından hedef nüfus listeleri oluşturulmuştur. Listelerde yer alan vatandaşlara ulaşılarak, ücretsiz kanser taramaları yaptırmaları konusunda bilgilendirilmekte ve KETEM'lere davet edilerek randevuları alınmaktadır. Aile Hekimleri tarafından iki defa bilgilendirilip davet edilmelerine rağmen tarama yaptırmayan vatandaşlarımız çağrı merkezi tarafından takibe alınarak tarama yaptırmaları konusunda girişimlerde bulunulmaktadır" ifadelerini kullandı.