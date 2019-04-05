Eskişehir'in 'Altın Kızı' Avrupa şampiyonu oldu

Antalya Kemer'de Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Şampiyonasında, Eskişehir'in 17 yaşındaki 'Altın Kızı' Gülsena Karakuyulu şampiyonu oldu.

Karakuyulu, Mart ayında yapılan Türkiye Şampiyonasında şampiyon olarak Avrupa Şampiyonasına katılma hakkını kazandı. Gülsena Karakuyulu, 15 günlük milli takım kamp sürecinin ardından Avrupa şampiyonasında da aynı başarıyı yakaladı. İlk gün çıktığı zorlu maçta ferdi kategoride 2'nci olan ve sakatlanan Gülsena Karakuyulu; ikinci gün sakatlığına rağmen birincilik kürsüsüne çıkarak bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutmayı başardı.

Antrenörü Dilek Karakuyulu, yaptığı açıklamada, ‘'Gülsena Karakuyulu, çok çalışan ve çok emek veren, aynı zamanda çok hırslı, tek amacı her yerde bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutmayı amaç edinen bir sporcudur. Sakatlığına rağmen ilk gün alamadığı şampiyonluğu 'Benim bayrağım birincilikte dalgalanmalı' diyerek tüm gücünü ikinci gün maça çıkarak sonuna kadar kullandı ama amacına da ulaşmayı başardı. Avrupa Şampiyonasında; iki kategoride yarışan 1'ncilik ve 2'ncilik alarak ve bu yıl girdiği ulusal ve uluslararası maçlarda, şampiyon olan Gülsena Karakuyulu, bu gururu bizlere yaşattığı için ne yapılsa azdır'' diye ifade etti.