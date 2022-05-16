İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'in balkonları çiçek açtı

Eskişehirliler bahar ayları balkonları rengârenk çiçekler ile süsledi.


Yeşile ve doğaya olan özlemini gidermek isteyen vatandaşlar, balkonlarını hobi bahçesine çevirdi. Balkonlarına veya evlerinin bahçeleri için uygun bitkileri özenle seçen Eskişehirliler evlerinde bitki yetiştiriciliğine başladı. Havalar ısınınca evlerin en ferah ve en keyifli yerleri olan alanlar, baharın renkleriyle donanmış çiçeklerle süslendi. Hem kokularıyla hem de eşsiz görüntüleriyle göz dolduran çiçekler görenleri hayran bırakıyor.

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