Eskişehir'in bitmeyen trafik çilesi

Eskişehir'de yoğun araç trafiği sürücülere zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Özellikle hafta içi mesai çıkışı saatlerinde Eskişehir-Bursa karayolunda oluşan yoğunluk adeta boğaz köprüsü trafiğini aratmıyor. Hususi araçlar ve Organize Sanayi Bölgesi'nden çıkan personel servislerinin mecburi karayolunu kullanması nedeniyle trafik neredeyse durma noktasına geliyor. Her gün yolu kullanmak zorunda kalan sürücüler, karayolundaki yoğunluk nedeniyle sürekli kazaların meydana geldiğini belirtti. Karayolundaki yoğunluk bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.