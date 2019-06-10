-“Eskişehir'in Çocuk Hali” projesi sergisi açıldı

Eskişehir Kent Konseyi, 2018 yılında Kültür Sanat Çalışma Grubu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Atatürk Eğitim Parkı Ali Numan Kıraç Etkinlik Merkezi paydaşlığında başlattığı “Eskişehir'in Çocuk Hali” projesinin 2. si ESPARK AVM'de açıldı.

Farklı ilkokullardan öğrencilerinin katılımıyla TEGV'de devam edilen çalışmada, çocuklar Eskişehir'i gözetmenler eşliğinde gezdiler, gördüklerini öykü, şiir, resim olarak yansıttılar. Serginin açılış konuşması minik öğrenci Asya Nur Ordu yaptı. “TEGV denilince aklınıza ilk olarak ne gelir? Hiç düşündünüz mü” diye soran Ordu, “Ben TEGV'e eğitim gönüllüleri ve şehrimizi her alanda daha da güzelleştirmeye çalışan Eskişehir Kent Konseyi'nin birlikte hazırladıkları 'Eskişehir'in Çouk Hali' projesine katılmak için geldim. Çalışmalarımızı Eskişehir Atatürk Eğitim Parkı Ali Numan Kıraç Etkinlik Merkezi'nde yaptık. TEGV'e ilk gittiğimde sadece oyun oynayacağımızı düşünmüştüm. Aslında sadece oyun değil, farklı ve eğlenceli çalışmalarda yapacağımızı öğrendim. İlk olarak ozaman abi ve Kübra ablayla tanıştık ve yeni arkadaşlıklar edindik. Daha neler neler yaptık. Her hafta değişik gezilere gittik. Müzeler, Masal Şatosu, Korsan Gemisi, Hayvanat Bahçesi'ni gezdik. Gezilerden sonra TEGV'e döndüğümüzde gördüğümüz yerlerin resimlerini yaptık. Duygu ve düşüncelerimizi şiirlerle, hikayelerle anlatmaya çalıştık. Hayal gücümüzü kullanmayı öğrendik. Meğer benim hayal gücümde neler neler varmış. Burada sınırsız ve sonsuz bir dünyadayız. Biz TEGV 'de çok mutluyuz, huzurluyuz. TEGV benim için çok değerli bunun için teşekkür ederim. Arkadaşlarım ve ben 'Eskişehir'in Çocuk Hali' projesinde yer almaktan çok mutluyum ve gurur duyduk" diye konuştu.

Daha sonra sergiye katılan minik öğrenciler, öykülerini. Şiirlerini okudular.

Kısa bir konuşma yapan Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, projede emeği geçen, başta TEGV, Kültür Sanat Çalışma Grubu, gönüllüler, minik öğrenciler ve velilere teşekkür etti. Projenin her yıl farklı yapılacağını vurgulayan Akçasoy bu projenin çalışmalarının bir kitap haline getirileceğini söyledi.