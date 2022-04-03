Eskişehir'in de bulunduğu bölgede kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Bölge Müdürlüğü tarafından, Eskişehir'in de içerisinde bulunduğu bölge için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yapıldı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan bilgilere göre, pazar günü bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi. Bursa, Bilecik geneli ile Eskişehir ve Kütahya'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel olmak üzere, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, kuvvetli rüzgâr ile birlikte Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının da bölgedeki etkisinin süreceği tahmin edildi. Ayrıca hava sıcaklığının da 2 ile 4 derece azalması bekleniyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor

Yapılan uyarıda; rüzgârın bölge genelinde batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin edildi. Bu çerçevede meydana gelebilecek ağaç veya direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu. Ayrıca rüzgârın etkisini akşam saatlerinden itibaren kaybedeceği, gece batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette eseceği belirtildi.