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Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı

Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandıEskişehir Valiliği önündeki meydanda gerçekleşen törende Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder ve diğer ilgililer katıldı.

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı


Eskişehir Valiliği önündeki meydanda gerçekleşen törende Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder ve diğer ilgililer katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'in kurtuluşu ile ilgili kutlama mesajı okundu. Mesajın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına Hava Pilot Binbaşı Erkin Karabacak ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder'in konuşmalarından sonra program sona erdi.


Protokol üyeleri, sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edildiği gözlenen valilik önündeki törenin bitimiyle birlikte Kanlıpınar Şehitliği'ne geçti.

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