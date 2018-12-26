Eskişehir'in 'Fenomen Vali'si

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın dün sosyal medya hesabından yaptığı 'tatil' paylaşımı en çok öğrencileri sevindirdi.

Eskişehir'de dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak kent merkezinin yanı sıra ilçeleri de beyaz örtüyle kapladı. Kar yağdığını gören vatandaşlar ve özellikle çocuklar park ve bahçelere çıkarak karın keyfini çıkardı. Yoğun kar yağışı ile birlikte öğrenciler de en çok okulların tatil olup olmayacağını merak etti. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın gece saat 21.00 sıralarında Twitter üzerinden yaptığı "Öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için il genelinde ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime yarın 1 gün ara verilmiştir" paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. Okulların tatil edilmesine sevinen öğrenciler Vali Çakacak'ın fotoğraflarına görseller ekleyerek paylaşımlar yaptı. Öğrencilerin 'Vali Amca' diye seslendiği Özdemir Çakacak'a yönelik 'Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın', 'Sen dünyanın en mükemmel valisi olabilirsin', 'Vali amca sayende sınavlarıma bir gün daha fazla çalışabileceğim, teşekkürler', 'Bu hareketle çok kalpler kazandınız' gibi paylaşımlarda bulunuldu. Öğrencilerin bu paylaşımları görenleri gülümsetti.