Eskişehir'in ihracatı 2022'de yüzde 11,2 arttı

Eskişehir'in 2022 yılı toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1,29 milyar dolar oldu. Açıklanan ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir ihracatta TİM ve TÜİK rakamlarına göre 1 milyar doların üzerinde ancak bu rakama vergi kaydı Eskişehir'de olmayan firmalar dahil değil. Bunları da dikkate aldığımızda Eskişehir'in ihracatının 2022 yılında 4 milyar doları aştığını görmekteyiz” dedi.

"Yeşil ve dijital dönüşüme uyum sağlamalıyız"

Açıklanan rakamları sektör ve ülke bazında da değerlendiren Kesikbaş, “Önümüzdeki dönemde küresel ticarete yön verecek kritik bir süreç bizi bekliyor. Yeşil ve dijital dönüşüm, diğer adıyla ikiz dönüşüm olarak adlandırılan bu süreç üreticileri ve ihracatçıları birçok yeni kavramla tanıştıracak ve etkileyecek. Enerji ve karbon yönetimi ile dijitalleşme üretim süreçlerine tamamen entegre olacak. Firmalarımızı ikiz dönüşüme hazırlamak ve bu yönde desteklemek kaçınılmaz bir unsur olarak karşımızda duruyor” dedi.

"Yüksek teknoloji ihraç ediyoruz"

Eskişehir'den gerçekleştirilen ihracatın yüzde 15'ten fazlasının yüksek teknolojili ürünlerden oluştuğunu belirten ESO Başkanı Kesikbaş, “Bu alanda Türkiye ortalamasının yüzde 4 civarında seyrettiğini düşündüğümüzde oldukça iyi bir noktada bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle havacılık, savunma, makine imalat ve kimyevi maddelerde yüksek miktarlarda ihracat gerçekleştiriyoruz. En önemli pazarımızın 348 milyon dolar ile ABD olduğunu görmekteyiz. Bunu Almanya ve Fransa izliyor. Avrupa Birliği ve OECD ülkelerine yüksek standartlarda ürün satabilme kabiliyetine sahibiz. Tüm dünyada 170 ülkeye Eskişehir ürünlerini ihraç ediyoruz. Bu özelliğimizi öne çıkararak ve stratejik sektörlere daha çok yatırım yaparak çok farklı bir noktaya ulaşabiliriz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2022 yılı ihracat rakamlarına göre Eskişehir'in 2022 yılı toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1,29 milyar dolar oldu. Türkiye'nin ihracatı ise 254,2 milyar dolar, ithalatı 364,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı 110,2 milyar dolara ulaştı.