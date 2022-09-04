Eskişehir'in ihracatı yüzde 14,1 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı ihracat rakamlarına göre Eskişehir'in 2022 yılı Ocak-Ağustos dönemi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artarak 816 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ağustos 2022 ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında 165 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Türk ihracatçısı, son 12 ayda ise 250 milyar doları aşma başarısını göstererek yıllıklandırılmış bazdaki ihracat hedefine ulaştı. Açıklanan verilere göre Eskişehir'in 2022 yılı Ocak-Ağustos dönemi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artarak 816 milyon dolar oldu.

“Tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarını kutluyorum”

Açıklanan ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Üretmeye ara vermeden devam eden sanayicilerimizin katkılarıyla ülkemizin 250 milyar dolar olan ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Yaşanan rekor artışları Eskişehir ihracat rakamlarında da görmekteyiz. Vergi kaydı Eskişehir dışında olan ancak Eskişehir'de üretim yapan ihracatçılarımızın rakamlarını da dikkate alarak yıl sonunda 4 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleşmesi beklemekteyiz. Bu başarıda çok önemli emekleri olan üyelerimizi ve tüm çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum” dedi.

“Başarının davamı için finansmana erişimin sağlanması şart”

İhracatta yaşanan başarının devamı için finansman desteği beklediklerini belirten Kesikbaş, “Küresel ekonomide, emtia ve enerji fiyatlarında yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam etmektedir. Mal ve hizmet ihracatındaki artışın büyümeye katkısı 3,9 oranında gerçekleşmiştir. Ancak en büyük büyüme finans sektöründe yaşanmaktadır. Bu büyümenin mutlaka imalat sektörünü beslemesi gerekmektedir. Exim ve reeskont kredilerinde genişleme sağlanmasını, Bankaların daha çok sorumluluk almalarını bekliyoruz” diye konuştu.

“Kapasite kullanım oranlarına dikkat edilmeli”

Kapasite kullanım oranlarının üretim ve ihracat stratejisi belirleme açısından önemli bir gösterge olduğunun da altını çizen Kesikbaş, kapasite kullanım oranlarının Ağustos ayında 1,5 puan düşerek yüzde 76,7'ye gerilediğini belirtti. Bunda enerji maliyetlerindeki yükselişin etken olduğunu ifade eden Kesikbaş, özellikle yeni yatırımlarda, ihracatta ve verimlilik sağlayıcı projelerde finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.