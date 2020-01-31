Eskişehir'in İş Konseyi yol haritasını görüştü

Eskişehir'in kalkınması ile gelişmesi için kurulan, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Borsa, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları, Meslek Odaları, OSB, Sanayi Siteleri, İş İnsanları Dernekleri, Girişimci Kurulları, Gazetecilik Meslek Kuruluşlarını bir araya getiren “Eskişehir İş Konseyi” çalışma şartlarını ve yol haritasını belirlemek için bir araya geldi.

Eskişehir Sanayi Odası'nda yapılan toplantıda bir araya gelen İş Konseyi Mütevelli Heyeti üyeleri hazırlanan yönetmelik hakkında görüşler bildirdi. Bu kapsamda konseyin hedefleri, çalışma prensipleri, mütevelli heyeti çalışma şartları, çalışma grupları gibi konular görüşüldü. Konsey için bağlayıcı olan yönetmelik değerlendirildi.

Eskişehir İş Konseyi Mütevelli Heyeti toplantısına ESO Bakanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcısı Fatih Düş, ETO Başkanı Metin Güler, ETB Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Azizoğlu, OSB Başkanı Nadir Küpeli, ESESOB Başkanı Ekrem Birsen, Şoförler Odası Başkanı Suat Er, Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara, MÜSİAD Başkanı Hakan Duman, ERİAD Başkanı İbrahim Durgut, ESİAD Başkanı Aydın Bandırma ve Mimarlar Odası Başkanı Didar Duygu Altuntaş ve katıldı.