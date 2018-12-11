Eskişehir'in iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli adım

Eskişehir Sanayi Odası'nda sanayicilerin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti aldıkları Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) firmaları bir araya geldi.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın daveti ile bir araya gelen 20 OSGB temsilcisi, sektörün içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Toplantında, komisyon oluşturularak iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılabileceklerin belirlenmesine karar verildi.

Eskişehir Sanayi Odası'nın temel amacının sanayicilere en iyi hizmeti sağlayacak unsurları belirlemek olduğunun üzerinde buran ESO Başkanı Kesikbaş, “Şehrimizin Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri'nin de bu amaç ile çalışmalar yürüttüklerini biliyoruz. Eskişehirli sanayicilerimizin satın alımlarında kolaylık sağlayacak Ortak Satın Alma Platformu'nu hayata geçirdik. Satın alımlar ile alakalı farklı sektörlerde hizmet veren firmaları, sanayicilerimizin avantajlarına yönelik olarak bir araya getiriyoruz. Sizlerle de ortak bir payda da buluşarak güzel işler yapmak istiyoruz” dedi.

OSGB temsilcileri de sektörlerinin içinde bulunduğu durum hakkında bilgi vererek, sanayicilerin aldıkları hizmetler noktasında OSGB'lerin çalışmalarını yakından izlemeleri gerektiğini ve gerekli denetimlere eşlik etmelerinin önemini vurguladı.

Toplantıda OSGB'ler tarafından firmaların iş sağlığı ve güvenliği alanında takip edildiğine değinen ESO Başkanı, sanayicilerin bu hizmetlerden detaylı bilgi alabilmelerinin önemli olduğunu ifade etti. ESO Başkanı Kesikbaş, “OSGB'lerin ESO'da sanayiciler ile bir araya gelerek gerekli bilgilendirmeleri yapmaları gerekir. Buna yönelik olarak OSGB'lerimiz kendi aralarında bir komisyon oluşturursa yapılabilecekleri belirleriz. Biz de sizlerle birlikte sanayicilerimizi geniş bir şeklide bilgilendiririz. Bu ilk toplantıdan sonra Eskişehir için yeni işbirlikleri neden sağlanmasın” dedi.

Toplantı sonunda ise yılbaşına kadar bir komisyonun oluşturulup, detayların sanayicilere aktarılmasına karar verildi.