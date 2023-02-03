Eskişehir'in kar hasreti son buldu

Eskişehir'de sabahın erken saatlerinde lapa lapa yağan kar, şehir merkezinde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Meteorolojinin uyarısının ardından Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde beyaza bürünen şehir merkezinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Beyaz manzarayla karşılaşanlar ise fotoğraf çekinerek ve yürüyüş yaparak yağışının tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 0 derece civarında seyrettiği kent, kısa süreli sağanak kar yağışının ardından adeta beyaza büründü. Şehrin bazı noktalarında sürücüler, buzlanma nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı. İki Eylül Caddesi, Adalar Porsuk Bulvarı ve İsmet İnönü-1 Caddesinde esnaf, dükkânlarının önündeki kar birikintilerini temizledi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Eskişehir'de kar yağışının aralıklarla devam etmesi ve gelecek hafta da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise sıfırın altında 4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.