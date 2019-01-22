Eskişehir'in maden potansiyeli ihracata büyük destek

Eskişehir Sanayi Odası Madencilik Kümesi Başkan Yardımcısı ve Turmet Madencilik Genel Müdürü Mehmet Rallas, Türkiye'deki tüm madencileri Antalya'da bir araya getiren Hayatımız Maden Çalıştayına katıldı.

Çalıştay kapsamında İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer ile de bir araya gelindiğinden söz eden Rallas, “Yaptığımız görüşmelerde Eskişehir Sanayi Odası'nın madencilik sektöründeki ihracatı arttırma konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdik. İlerleyen süreçte İMİB ve ESO'nun destekleriyle Eskişehir'in zengin maden potansiyelinin ihracata pozitif katkı sağlaması konusunda çalışmalar da yapacağız” dedi.

“Madenlerimizi iyi değerlendirmek zorundayız”

Madenciliğin zor ve uzun soluklu yatırım planları gerektiren ama tüm sektörlerinde başlangıç noktası olduğuna da vurgu yapan Rallas, “Eskişehir'de ciddi bir madencilik potansiyeli ve maden yatakları var. Eskişehir olarak sürdürülebilir küresel rekabet gücümüzü arttırmak için bunu iyi değerlendirmeliyiz. Artan bilinç seviyesi ve sürdürülebilir bir dünya anlayışıyla maden işletmelerinin çevreye etkisinin de gittikçe azaldığını görüyoruz. Bu yüzden çevreye saygılı üretim anlayışıyla madenlerimiz iyi değerlendirmek zorundayız” diye konuştu.

“Ara mal ithalatı sıfıra yakın”

ABD, Almanya, Fransa, İsviçre gibi gelişmiş ülkelerin bulundukları seviyeye gelmelerinde en önemli sektörün madencilik ve enerji hammaddeleri konusunda yaptıkları çalışmalar olduğunu vurgu yapan Rallas, “ Madencilik İhracatta net döviz kazandırmasıyla oldukça önemli yere sahiptir. Diğer sektörlerde yapılan 100 dolarlık ihracatta 20 ila 80 dolara kadar hammadde veya ara mal ithal etmek zorundayken madencilikte ara mal ithalatı sıfıra yakındır. Örneğin otomotiv sektörü ihracatımız rakamsal olarak fazla gözükse de aslında ihracatın yaklaşık yüzde 20'si Türkiye'de kalmakta, yüzde 80'i ara mal ithalatı sebebiyle tekrar yurt dışına gitmektedir. Bu açıdan bakıldığında güçlü bir madencilik sektörünün sürdürülebilir bir ekonomi için ne kadar önemli olduğu ortadadır'' dedi.

“Çevreye duyarlıyız”

Katıldığı çalıştayın önemli gündem maddelerinden olan madenciliğin çevreye etkisi konusu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Rallas, ‘'Madenciler olarak çevre konusunda en yoğun denetimlere ve mali yükümlülüklere sahibiz. Orman arazilerinin sadece %2'sini maden işletmeleri kullanmasına rağmen orman müdürlüklerinin yüzde 58 gelirleri, madencilerden sağlanmaktadır. Geçmiş dönemlerde bilinçsiz işletmeciler nedeniyle olumsuz çevre koşulları ortaya çıkmış olsa da bugün hem artan bilinçle maden işletmelerinin çevreye etkisinin azaldığı gözlemlenmektedir'' ifadelerini kullandı.