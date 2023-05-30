Eskişehir'in madencileri geleceği planladı

Eskişehir Sanayi Odası üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Madencilik Kümesi Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kurulu başkanı seçilen Metin Çekiç güven tazeledi.

Eskişehir Madencilik Kümesi Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Eskişehir Sanayi Odasında üyelerin katılımlarıyla yapılan genel kurulda Eskişehir madencilik sektörünün gelişimine yönelik atılacak adımlarda değerlendirildi. Genel kurulda gerçekleştirilen seçim sonucunda Metin Çekiç, yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi. 7 kişiden oluşan Yönetim ve Denetim Kurulu'nda ise Hamza Tınaz, Mehmet Rallas, Berna Kızılbük, Muzaffer Kızıldağ, Metin Atıcı ve Fatih Altınay yer aldı.

“Çalışmaya devam edeceğiz”

Genel kurulun açılışında konuşan Küme Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç, “Eskişehir Madencilik Kümemiz bölgemizde sektörümüzün gelişimine, ortak sorunlara ortak çözüm üretilmesinde ve diyalogların geliştirilmesinde ciddi adımlar attı. Hem sektör temsilcileri ile hem de ilgili kurumlarla iş birliklerimizi geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizde sektör olarak önemli ve örnek bir misyon taşıyoruz. Şehrimizde sektörün ve kamu kuruluşlarının itibar ettiği, prestiji yüksek, kurumsal kültürü oluşmuş bir sivil toplum kuruluşu haline geldik. Diğer yandan genel kurulumuzu katılan kurul üyelerimize destekleri ve kurula katılımları için teşekkür ederim” diye konuştu.