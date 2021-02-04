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Eskişehir'in nüfusu bir yılda bin 350 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2020 yılı nüfus verilerine göre Eskişehir’in bir önceki yıla göre nüfusu geçen yıl bin 350 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2020 yılı nüfus verilerine göre Eskişehir'in bir önceki yıla göre nüfusu geçen yıl bin 350 arttı.


2019 yılında 887 bin 475 olan nüfus sayısı, 888 bin 823'e yükseldi. Geçen yıl il genelinde 443 bin 635 olan erkek sayısı 443 bin 227'ye inerken, 443 bin 840 olan kadın sayısı ise 445 bin 601'e yükseldi. Bir önceki yıl 803 bin 941 olan kent nüfusu 806 bin 673'e, kırsal nüfus ise 83 bin 534'den 82 bin 155'e geriledi.

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