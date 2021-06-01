Eskişehir'in sanatı İstanbul'da sergileniyor

Tepebaşı Belediyesi'nin de davet edildiği ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Sanatı ve sanatçıyı desteklemeye, kentimizin bu alandaki başarılı yerini, daha da üst seviyelere çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İstanbul'da düzenlenen fuar kapılarını sanatseverler için açtı. Fuara davet edilen Tepebaşı Belediyesi, koleksiyonunda yer alan nadide eserler ile etkinlikte boy gösteriyor. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Uluslararası Sanat Çalıştayı, Altın Ayaklar ve metal geri dönüşüm malzemelerinden üretilen sanat eserleri ile fuarın açık ve kapalı alanlarında yer alan Tepebaşı Belediyesi, sanatçı ve sanatseverlerin ilgisi ile karşılaşıyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yerli, yabancı bine yakın sanatçının eserlerinin yer aldığı fuarın açılışına katıldı. Açılış töreninde “Sanatçı Onur Ödülü” İbrahim Balaban'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kurum Onur Ödülü” Asas Alüminyum Sanayi'ye Başkan Ahmet Ataç ve “Sanata Katkı Onur Ödülü” Bedri Baykam'a Prof. Süleyman Saim Tekcan tarafından takdim edildi.

“Eskişehir adeta bir açık hava müzesi gibi”

Törende konuşan Başkan Ataç, sanatın öneminden bahsederek, “Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Uluslararası Sanat Çalıştayı, Altın Ayaklar ve metal geri dönüşüm malzemelerinden üretilen sanat eserlerimiz ile fuardaki yerimizi aldık. Fuarı gezdim, çok güzel sanat eserleri var. Korona virüs ile birlikte insanlık zor bir döneme girdi, sanatçılar da bu zorluğu yaşıyor. Biz, Eskişehir'de bunun önüne bir nebze de olsa geçebildik çünkü pişmiş toprak eserlerimiz, kentimizin açık alanlarında, parklarında sergileniyor. Eskişehir adeta bir açık hava müzesi gibi. Belediyemiz de bir sanat galerisi gibi. Bugün de burada bir canlanma, küllerinden yeniden doğma denilebilecek bir atmosfer var. Pişmiş toprak eserleri ülkemizde çok bilinmiyor, böylelikle biz de bu güzel sanatı tanıtmış oluyoruz. Bugün de eserlerimiz çok dikkat çekiyor” sözlerini kullandı.

“Sanata verdiğimiz değerin karşılığını alıyoruz”

Tepebaşı Belediyesi'nin yıllardır sürdürdüğü uluslararası düzeydeki sanat organizasyonlarının büyük kazanım olduğunu ifade eden Başkan Ataç, “Çabalarımızın karşılığını manevi olarak alıyoruz. Esasında maddi olarak da çok değerli, her bir eserimiz eşsiz. Ama bu maddi değer aklımın ucundan bile geçmez. Sanata verdiğimiz değerin karşılığını alıyoruz. Bu doğrultuda sanatı ve sanatçıyı desteklemeye, kentimizin bu alandaki başarılı yerini, daha da üst seviyelere çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.