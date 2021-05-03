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Eskişehir'in simgesi temizlendi

Eskişehir’in en önemli simgelerinden biri olan Porsuk Çayı’nda temizlik çalışmaları yapıldı.

Eskişehir'in en önemli simgelerinden biri olan Porsuk Çayı'nda temizlik çalışmaları yapıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Türkiye'nin Venedik'i olarak bilinen Eskişehir sessizliğe büründü. Kentin en önemli simgelerinden biri olan Porsuk Çayı'nın etrafı da boş kaldı. Çevresindeki yeşil alanlarla birlikte doyumsuz manzaralara sahne olan Porsuk'un suyu temizlendi. Duyarsız vatandaşlar tarafından atılan çeşitli çöpler, temizlik ekipleri tarafından sandallarla toplandı.

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