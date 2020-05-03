İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'in sokaklarında korona sessizliği

Gece hayatındaki haraketlilikle ünlü olan Eskişehir’deki sokaklar, baharın güzelliğine rağmen koronavirüs tedbirleri sebebi ile tamamen boş kaldı.

Gece hayatındaki haraketlilikle ünlü olan Eskişehir'deki sokaklar, baharın güzelliğine rağmen koronavirüs tedbirleri sebebi ile tamamen boş kaldı.


Gece gündüz hiç boş kalmayan Eskişehir'deki bazı cadde ve sokaklar, ilkbaharla birlikte ülke gündemine giren koronavirüsten önemli ölçüde etkilendi. Hava şartlarının uygun olduğu günlerde sabahlara kadar hareketliliğin sürdüğü bazı bölgeler koronovirüs sebebi ile uygulanan kısıtlamalar sebebi ile boş kaldı. Karantina için vatandaşların dışarıya çıkmadığı bu günlerde ise Eskişehir sokakları özellikle bahar döneminde hiç tanık olunmayan görüntülere sahne oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.