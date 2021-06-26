Eskişehir'in toprağı Karşıyaka'da hayat buldu

Toprağın öyküsünün yarım kalmaması için iki kentte, Karşıyaka ve Bodrum'da iki sanatçı, Eskişehir'in toprağını işleyerek sanata dönüştü. Karşıyaka'da hazırlanan eser, düzenlenen tören ile açıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi iş birliği ile “Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu - 2020 Corona” etkinliği kapsamında İzmir'e gitti.

Tepebaşı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ‘Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu' 2020 yılında pandemiden dolayı düzenlenemediği için Karşıyaka Belediyesi iş birliğinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Eskişehir'den Karşıyaka'ya getirilen toprak, Karşıyakalı sanatçı Mehmet Tüzüm Kızılcan tarafından işlendi. Sanatçının ortaya koyduğu heykelin açılışı Hikmet Şimşek Kültür Merkezi'nde yapılarak vatandaşların beğenisine sunuldu.

Eser, Karşıyaka'da doğmuş, büyümüş bir sanatçının bellek tazeleme adına yaptığı bir uygulama olarak dikkat çekti. 4. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'na da katılan sanatçı Kızılcan, geçmişindeki Karşıyaka'yı faytonların salındığı, sahilinde balık çeken balıkçıları, tertemiz denizi, bahçelerinden yayılan çiçek kokularını, bunlarla yer değiştiren değerleri sorguladı. Heykel, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde sergiye açıldı.

“Farklı projeler tasarlayıp gerçekleştirmeye çalıştık”

Heykelin açılış töreninde konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Karşıyaka Belediyesi ile ortaklaşa yaptıkları bu etkinlikten memnuniyet duyduğunu belirterek, “Karşıyaka'ya gelmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Cemil Başkanı'mız ile yaptığımız önemli işler devam edecek. Başkanların arasındaki bu sıcak ilişki ilçelere de sirayet eder. Bugün de bu önemli işlerden birini gerçekleştiriyoruz. 2001 yılında başladığımız ‘Uluslararası Eskişehir Pişmiş Taş Sempozyumu' ilk başlarda iyi anlaşılamamıştı. Ama yıllar geçtikten sonra bugün dünyada değer verilen bir sanat haline geldi. Covid nedeniyle geçtiğimiz yıl bu sempozyumu yapamadık. Biz de bu bağlamda farklı projeler tasarlayıp gerçekleştirmeye çalıştık, çalışmalarımız da devam ediyor. Bugün burada yaptığımız açılışı da çok önemli ve değerli buluyorum. Tepebaşı Belediyesi ve halkı olarak bundan sonra Karşıyaka Belediyesi ve halkı ile sık sık birlikte olmayı diliyoruz. Emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu işi birincilikle yapan ilk kent Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'dir”

Sanat ve kültür alanında çalışmalar yapmanın yerel yönetimlerin en temel görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bugün ülkemizin ihtiyacı olduğuna çok inandığım güzel çalışmaların sunumu için buradayız. Sanat ve kültür ne kadar gelişmiş düzeyde olursa veya ne kadar yaygın olursa bir toplumda o kadar medeni bir yaşam sürülecektir orada. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birinin koptuğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda yerel yönetimlerin sanat ve kültür çalışmalarının temel görevlerinden birisi olduğunu biliyoruz. Benim gözlemlediğim kadar bu işi birincilikle yapan ilk kent Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'dir. Onun için değerli başkanımızı ve Tepebaşı Belediyesi çalışanlarını kutluyorum. Bunun değerini fark etmiş olmak, çalışmalarıyla bütün belediyelere örnek olmak takdir edilecek bir tutum. Biz de önümüzdeki günlerde Karşıyaka'nın hak ettiği gibi sanat ve kültür alanındaki çalışmaları elimizden geldiğince geliştirmek ve artırmak istiyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Tunç Soyer'i temsilen açılış törenine katılan başkanvekili Nilay Kökkılınç da çalışma kapsamında emek verenleri tebrik ederek kutladı.