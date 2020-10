Eskişehir'in “Tramvay çocuğu” kayıp

Eskişehir'de, yaşanan soğuk havadan kaçıp tramvaya binerek Türkiye'de gündem olan ve o günden sonra “tramvay çocuğu” olarak bilinen köpek kayboldu. Birkaç gündür hiçbir yerde gözükmeyen köpek, hayvan severler tarafından her yerde aranıyor.

Önceki yıl bir kış günü soğuktan kaçıp tramvaya binen ve bir ikili koltukta oturmasının ardından ülke gündeminde de oturan “tramvay çocuğu” veya diğer bir adıyla ‘Zeytin', son birkaç gündür ortalarda gözükmüyor. Her gün tramvay durakları ve çevresinde bulunan Zeytin'in ortalarda olmaması, hayvan severlerinde endişe oluşturdu. Hayvan severler, sosyal medyada duyurduğu ilanlarla birlikte şehrin her yerinde Zeytin'i aramakta ter döküyor. Zeytin hakkında vatandaşlar, sosyal medyada duygusal yazıların yanında fotoğrafını da paylaşarak, bir an önce bulunmasını talep ediyor.

Hüseyin Karadayı isimli bir vatandaş, yaptığı paylaşımda, “Eskişehir'in çiğ böreği kadar, Es Es'i kadar, Adaları kadar, Porsuğu kadar, bozası kadar insanının hoşgörüsüsün sembolü olan Zeytin ya da Kara, ya da ‘Tramvay Çocuğu' ortalarda yok. İsmi Zeytin. Daha doğrusu biz onu ‘Zeytin' diye çağırıyoruz. Zeytin, Eskişehir'de sokakta yaşayan bir candır. Onunla ayrı bir dostluğumuz var. Tüm sokak hayvanlarını severim, ama Zeytin başkadır. Siz sevginizi gösterdiğiniz an o size misliyle karşılık verir. Aslında o size de yabancı değil, Türkiye onu hoşgörü şehri Eskişehir' de tramvayla gezen köpek olarak tanıyor. Zeytin biraz keyfine düşkün, tramvayda boş koltukta seyahat eder, içeri davet ettiğinizde dükkanda halı dışında başka yere yatmaz. Siz ona seslenmezseniz, o orada öylece yatar. Kapanma vaktini sizden iyi bilir, kapanma hazırlıkları başlayınca yavaşça kalkar ve sizi uğurlamak için kapının önünde bekler. Onun bulunmasını talep ediyoruz” diye belirtti.

Diğer bir hayvan sever Mutlu Damla ise paylaşımında, zeytini uzun süredir aradıklarını ifade ederek, “Eskişehir'in sembolü olan Zeytin isimli köpeğimiz uzun bir süredir kayıp. Tramvayda tüm vatandaşlarımızın tanıdığı ‘Zeytin' için herkes seferber oldu. Bulmayı ümit ediyoruz” dedi.