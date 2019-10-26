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Eskişehir'in yeni kaymakamları belli oldu

Ankara’da düzenlenen 105’inci Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni sonrasında Eskişehir’in 3 ilçesine yeni kaymakam atandı.

Ankara'da düzenlenen 105'inci Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni sonrasında Eskişehir'in 3 ilçesine yeni kaymakam atandı.


Ankara'da, 105'inci Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni önceki gün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla çekilen kurada, toplam 97 ilçenin kaymakam atamaları yapıldı.


'Eskişehir'in 3 ilçesine yeni kaymakam'


Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan kurada, Kocaeli'den kaymakam adayı olan Kutsal Baytak Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine, Trabzon'dan kaymakam adayı olan Burak Çimşir İnönü ilçesine ve Kütahya'dan kaymakam adayı olan Muhammet Serdar Erdoğan ise Günyüzü ilçesine atandı.


Öte yandan, Eskişehir'den kaymakam adayı olan Semih Doğanoğlu Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine, Nurhalil Özçelik Bolu'nun Yeniçağa ilçesine, İdil Özdemir Osmaniye'nin Sumbas ilçesine kaymakam olarak atandı.

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