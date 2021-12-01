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Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Eskişehir’de gece ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Eskişehir'de gece ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanan Hekimdağ Geçidi drone ile havadan görüntülendi.


Eskişehir'de gece hava sıcaklığının sıfır derecenin altına inmesiyle kar yağışı etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde de devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı. Kentin en yüksek noktalarından Hekimdağ Geçidi ve çevresi drone ile havadan görüntülendi. Eskişehir'de kış başlangıcıyla gelen mevsimin ilk kar yağışı, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

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