Eskişehir'in yüksek kesimlerinde sis hâkim

Eskişehir'de yüksek kesimde yer alan mahallerindeki insanlar güne yoğun sisle merhaba derken görüş oldukça düştü.

Şehir merkezine göre nispeten yüksek bir kesimde yer alan, Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya ve çevre mahallerde insanlar sabaha yoğun sisle uyandı. Oluşan sisle görüş mesafesi oldukça düşerken, sürücüler araçlarıyla dikkatli seyretti.

Öte yandan meteorolojiden edinilen hava raporuna göre sisin yarın ve diğer günlerde bu denli yoğun olmayacağı açıklandı.