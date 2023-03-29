İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kent merkezinin yüksek kesimleri karla kaplandı.

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kent merkezinin yüksek kesimleri karla kaplandı.


Eskişehir'de hava sıcaklıklarının 10 ila 15 derece arasında düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Eskişehirliler yeni güne karla uyanırken, araçlar, parklardaki oyun alanları, yeni çiçek açmış ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü.


Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte yer yer sis de etkisini hissettirdi. Aralıklarla devam eden yağışın öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

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