Eskişehirli 12 baba ‘‘Babalık eğitimi” aldı

Eğitim boyunca çocukları ile geçirdikleri zamanı etkin hale getirerek çocuklarla iyi geçinmenin metotlarını öğrenen babalar, aldıkları eğitimden sonra sertifikaya kavuştu. Babalar, aldıkları eğitim sürecinde karşılarına gelen oyuncak kutusundan çıkan oyuncaklarla oynayıp çocuklarını mutlu ettiler. Ağlayan çocukları sakinleştirmek, çocuklarla park yürüyüş yapmak ve sosyal ortamla çocuklarla nasıl davranılması gerektiği öğrenen babalar, aralıksız devam eden 10 haftalık eğitimden sonra eskisinden daha iyi bir baba olabileceği aktardılar.

Eskişehir Yeşiltepe'de düzenlenen eğitimden sonra sertifika törenine Yeşiltepe Muhtarı Maryem Açıkgöz ve AÇEV yetkilileri katıldı. Ayrıca yetkililer, eğitime katılan baba ve çocuklarına teşekkür ettiler.