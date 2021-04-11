Eskişehirli 3 sporcu finalde

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupası'nda Eskişehirli 2'si kadın olmak üzere toplam 3 sporcu rakiplerini nakavt ederek finale yükseldi.

Antalya'da düzenlenen, 15 ülkeden bin 700 sporcunun katıldığı 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupası'nda Dinamik Spor Kulübü adına mücadele eden Eskişehirli sporcular; Oya Buse Toral 60 kilo Büyükler Lowkick branşında, Büşra Mete 65 kilo Büyükler Lowkick branşında ve Doğan Kılıç 67 kilo Büyükler K-1 branşında rakiplerini yenerek adlarını finale yazdırdılar. Kupada final maçları bugün oynanacak.