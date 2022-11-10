Eskişehirli 68 yaşında Halk Ozanı ve Devlet Sanatçısı Kâmil Sayın'a vefa etkinliği düzenlendi

Eskişehirli 68 yaşında Halk Ozanı ve Devlet Sanatçısı Kâmil Sayın'a, Eskişehir Öğretmenevi'nde vefa etkinliği düzenlendi.

TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçısı ve Halk Ozanı Kâmil Sayın, Eskişehir'de sevenleri tarafından Eskişehir Öğretmenevi'nde ağırlandı. Eskişehirli olup, Belçika'da yaşayan ve Türk toplumunun önde gelen isimlerinden biri olan Devlet Sanatçısı ve Halk Ozanı Kâmil Sayın, Eskişehirli hemşerilerinin kurduğu ‘Köprübaşı Edebiyat' grubu tarafından misafir edildi.

Devlet Sanatçısı ve Halk Ozanı Kâmil Sayın konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘'Bir dizi görüşmeler yapmak üzere; Belçika'dan kendi şehrim olan Eskişehir'e geldim ve Eskişehir'e hayran kaldım. Eskişehir'de akrabalarımla ve dostlarımla buluştum'' dedi.

Köprübaşı Edebiyat grubu tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen kahvaltılı etkinlikte; Devlet Sanatçısı ve Halk Ozanı Kâmil Sayın'ın şiirlerinden çeşitli örnekler sunuldu. Özgeçmişi, Eskişehir edebiyatına katkısı ve Türkçe üzerine yaptığı etkinlikler anlatıldı. Şair Şerife Gündoğdu'nun sunumuyla gerçekleşen etkinliğe; Eskişehir'den de şair ve yazarlar katıldı.

Devlet Sanatçısı ve Halk Ozanı Kâmil Sayın yaptığı teşekkür konuşmasında; ‘'Vefa etkinliğini düzenleyen, katılan ve emeği geçen dostlarımdan çok memnun kaldım. Biz Avrupa'nın ortasında; Belçika'da, Türkçemizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızla, gençlerimizin Türkçe konuşup yazmaları konusunda, Belçika'da ısrarlı, anlamlı ve verimli programlar gerçekleştiriyoruz. Çünkü dilini kaybeden bir topluluğun benliğini, kimliğini yitireceğine inanıyoruz'' dedi.

Etkinliğin sonunda; Devlet Sanatçısı ve Halk Ozanı Kâmil Sayın'a plaket, çiçek ve çeşitli armağanlar takdim edildi.