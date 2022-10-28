Eskişehirli 92 yaşında duayen şair Muharrem Kubat'a vefa programı düzenlendi

Eskişehirli 92 yaşındaki duayen şair Muharrem Kubat'a vefa programı düzenlendi.

Program, Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Taşbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Kentte faaliyet gösteren kültür ve sanat derneklerinin ilgi gösterdiği ve sanatseverlerin, nezih bir davetlinin katıldığı etkinliğe; Afyon Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Muharrem Günay ve Kütahya Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı İsa Kahraman ve Afyon ve Kütahya'dan Eskişehir'e gelen şairler, yazarlar ve ozanlar geceye renk kattı.

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Av. Ahmet Doğanses, etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, “Şehrimizde bizlerin ufkunu açan yazarlarımız, şairlerimiz ve sanatçılarımıza vefa borcumuzu ödemek adına ‘ustaya vefa' adıyla gece düzenledik. İlkini; şiirleri okullarda, üniversitelerde ders kitaplarında okutulan, ufkumuzu açan, bizlere yol gösteren, Yunus gönüllü duayen şairimiz, ozanımız Muharrem Kubat adına yapıyoruz. Her zaman kültüre hizmet eden sanatçıların yanındayız'' dedi.

Programda; Muharrem Kubat'ın şiirleri ve şairler tarafından Kubat'a yazılan şiirler; şair İsmail Gül moderatörlüğünde ve Kenan Çoban'ın sunumuyla, sanatçılar Polen Cengiz ve Aydın Ünal'ın müzikleri eşliğinde okundu. Mahalli sanatçılar Hamza Halaç, Salim Aydın ve Afyon Yazarlar ve Şairler Derneği adına sahne alan Halit Kara izleyenlere zevkli dakikalar yaşattılar.

İki Ciltlik ‘Yunus Gönüllü Ozan Muharrem Kubat' kitabının yazarı, Muş Alpaslan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamilla Aliyeva Abbashanlı ve kitabın Editörü Emekli Albay Mesut Acet kitabın hazırlanışı konusunda konuşma yaptılar.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Edebiyat Fakültesi'nin emekli Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Halil Buttanrı ve Prof. Dr. Müzeyyen Buttanrı program sonunda birer değerlendirme konuşması yaptılar. Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği, Afyon Şairler Derneği ve Kütahya Şairler Derneği ile Kubat Kültür Evi adına hazırlanan şükran plâketleri ilgililere takdim edildi. Program sonunda; Muharrem Kubat'a çeşitli ödüller takdim edildi.