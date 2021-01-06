Eskişehirli antrenörler tarihi sorumluluk almak istiyor

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl, Eskişehirspor Teknik Direktör İlhan Var'ın ayrılışı ve yeni göreve getirilecek teknik ekip hakkında açıklamalarda bulundu. İlhan Var'a teşekkür eden Bingöl, İlhan hocaya yapmış olduğu çalışmalardan vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Bingöl, "İlhan hoca silik sönük helâlleşmeden gitmedi. Karekter gösterdi, duruş sergiledi başı dik bir şekilde ayrıldı. İlhan hoca Eskişehirspor'da kazandığı tecrübeyle iyi işler yapacağına inanıyorum. Yolu açık olsun"dedi.

TÜFAD Eskişehir şubesi olarak, Eskişehirspor yönetimine ve kıymetli Başkana daha önce yaptıkları uyarıyı tekrarlamak istediklerini kaydeden Bingöl, Eskişehir antrenörlerine öncelik verilmesini istedi. Bingöl, " Sevgili arkadaşlar sizler bu kulübün geçmişini bilen tribün kültürüyle yetişmiş arkadaşlarsınız. Öncelikle Eskişehirspor bir kulüpten çok daha fazlasıdır. Bunu bilmek ve anlamak gerekir. Önerim geriye dönüp bakmak bazen, ileriyi görmenin en önemli gereğidir. Geçmişte bu başarılar nasıl yakalandı. Bu ruh nasıl oluştu bunu düşünmenin tam zamanıdır. Hepimizin bildiği gibi Eskişehirspor'umuzun yaşamış olduğu bu zorluklar ve yaşam savaşı geçmişinden kopmasıdır. Özgünlüğünü yitirmesidir. Kendi insanında kopması ve değerlendirmelerin dışında tutmasından kaynaklanmaktadır. Eskişehirspor yakalamış olduğu başarıları kendisi olduğu için kazanmıştır. Sizlerin bu işin özünden gelen olarak anlamanızı umuyor bekliyoruz. Sporda ulusalda ve yerelde bu kadar yönetici zafiyeti varken, kulüpler yanlış yöneticilerin elinde borç batağına sürüklenirken günah keçilerini başka yerlerde aramamak gerek. Sizlere önerim lütfen kendiniz olun kendi insanınıza değer verin. Şuan Eskişehirspor'un için başarıdan değil Eskişehirspor'u nasıl yaşatırızı konuşmak gerek bu da Eskişehirli teknik adamlarla konuşulur. TÜFAD olarak almış olduğunuz tarihi sorumluluğa omuz vermek istiyoruz. Katkı sunup geleceği kurtarmak adına hamleler projeler yapmak istiyoruz. Bu bilgi birikim tecrübe antrenörlerimizde var. Başarı kendi insanına değer verince göreceksiniz ivmen kazanacaktır. Bu zor süreçte birlik olalım, dağılmayalım, savrulmayalım, çatışmayalım. Şu olumsuz enerjiyi olumluya çevirelim"dedi.