Eskişehirli eğitimci-yazar Ümit Baca'nın ‘Ebeveynlerin Gücü Adına' adlı eseri yayınlandı

‘Küçük Erik Ağacı' masal kitabıyla yazarlığa adım atan Eskişehirli eğitimci-yazar Ümit Baca, bu defa ‘Ebeveynlerin Gücü Adına' adlı eseriyle başarılarla dolu öğretmenlik hayatına yeni bir eser ekledi.

Eskişehirli eğitimci- yazar Ümit Baca; öğrenci, veli ve çevre ilişkilerindeki yetkinliğine bu bilimsel eseri ile de katkı sağlamaktadır. Öğrencinin yetiştirilmesinde, ‘iyi insan, iyi vatandaş' olmasında, öğretmen-veli iş birliğinin gerekliliğini her platformda dile getirilmektedir. Yeni sorunlara yeni çözüm önerilerinin verildiği bu eser, bilinçli veliler ile duyarlı öğretmenler için büyük bir kaynak özelliği taşımaktadır. Eğitimciler, söz konusu kitabın öğretmen ve veliler açısından mutlaka okunması gerektiği tavsiye ediyorlar.

Eskişehirli eğitimci- yazar Ümit Baca, ‘'Başarısız çocuk yoktur, başarılı olduğu alanları keşfedilmemiş çocuk vardır.'' özdeyişi ana temasıyla yayınlanan ‘Ebeveynlerin Gücü Adına' adlı eserim, 16 ana başlık hâlinde çocuk eğitimi konusunu hem teorik bilgilerle hem de yaşanmış hikâyelerle göz önüne sermektedir'' dedi.