Eskişehirli eğitimcilerin ilk günden itibaren depremzedelere desteği devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anlarından itibaren Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda afet bölgelerine olan yardımlar devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı gönüllü ekipler. depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerinden barınmaya, sıcak yemek imkanından psikososyal destek hizmetlerine kadar birçok alanda depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.