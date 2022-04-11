Eskişehirli esnaf tarımın önemine böyle dikkat çekti

Eskişehir'de bir vatandaş, tarımda her toprak parçasının ne kadar önemli olduğunu anlatmak için dükkanının önündeki kaldırımda yer alan ağacın dibine soğan ekti.

Eskişehir'de yıllardır bakkal dükkanı işleten Ahmet Gedik, günümüzde tarım faaliyetlerinde yaşanan azalmalara dikkat çekmek için ilginç bir yol tercih etti. Dükkan önünde yer alan ağacın altına soğan eken Gedik, yoldan geçen vatandaşların da kısa sürede dikkatini çekti. Kaldırımda yürürken ağaç altındaki küçük toprak parçasında soğanları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ahmet Gedik, yaptığı bu faaliyetin kısa sürede çok fazla insanı etkilediğini ve çok fazla olumlu geri dönüş aldığını söyledi.

“Tarım değerlerimizi hatırlatmak adına bunu yaptım”

Tarım arazilerinin ülkemiz adına çok değerli olduğunu ifade eden Gedik, susuzluk ve kuraklıktan dolayı tarım faaliyetlerinde yaşanan azalmaların kendisini çok üzdüğünü belirtti. İnsanların, geleceğimiz için her toprak parçasını değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Gedik, “Son zamanlarda toplumumuzda tarıma olan ilginin azaldığını gördüm. Vatandaşlarımıza örnek olmak ve tarım değerlerimizi tekrardan hatırlatmak adına dükkanımın önünde yer alan küçük toprak parçasına soğan ektim. Zaten küçüklüğümden beri toprakla uğraşıyorum. Dükkanımda da soğan satışı yapıyorum. Soğanların cücüklerini dükkanın önündeki ağacın dibine ekeyim dedim. Hem de insanlara örnek olsun istedim. Sonuçta günümüzde küçücük bir toprak parçasını dahi değerlendirmemiz lazım. Bu bize Allah'ın bir lütfu. Kaldırımdan geçip soğanları gören vatandaşlarımız çok şaşırıyorlar ancak güzel tepkiler veriyorlar. Küçücük toprak parçasını değerlendirdiğimiz için övgüler alıyoruz ve bizden görerek kendi evlerinin önündeki küçük alanlara soğan ektiğini söyleyen müşterilerimiz de oldu. Dün de hususi olarak, 60 yaşında bir hanımefendi dükkana gelerek beni tebrik etti. Böyle geri dönüşler tabii ki beni ayrıca mutlu ediyor” dedi.