Eskişehirli finale çıkan 3 sporcudan 2'si şampiyon oldu

Antalya'da düzenlenen ve birçok ülkeden sporcuların katıldığı 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupası'nda finale çıkan Eskişehirli 3 sporcudan 2'si şampiyon oldu.

Eskişehir'den Dinamik Spor Kulübü adına mücadele eden sporculardan Oya Buse Toral, 60 kilo Büyükler Lowkick branşında, Büşra Mete ise 65 kilo Büyükler Lowkick branşında ve Doğan Kılıç da 67 kilo Büyükler K-1 branşında rakiplerini yenerek adlarını finale yazdırmışlardı. Final mücadelesinde Oya Buse Toral, Büyükler 60 kilo Lowkick branşında Avrupa Kupası Şampiyonu, Doğan Kılıç Büyükler 67 kilo K-1 branşında Avrupa Kupası Şampiyonu oldu. Finale yükselen bir diğer isim olan Büşra Mete ise 65 kilo Lowkick branşında Avrupa Kupası 2'nci oldu.