Eskişehirli Gara şehidinin Şehadet Belgesi annesine teslim edildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit edilen 13 kişiden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin Şehadet Belgesi, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız tarafından şehidin annesi Ayşe Güler'e teslim edildi.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığında görev yaparken 21 Eylül 2016 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 13 Şubat 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit edilen 13 kişiden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin Şehadet Belgesi, annesine ulaştırıldı. Şehadet Belgesi, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız tarafından şehit annesi Ayşe Güler'e ikametinde teslim edildi. Şehadet Belgesi'nin teslimine Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Beytullah Tarhan ve Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunrahman katıldı.

“Şehit annesi gözyaşlarını tutamadı

İlçe Müftüsü Hamdi Uzunrahman eşliğinde şehit annesinin evinde dua okundu. Vali Erol Ayyıldız ve İl Jandarma Komutanı Şehadet Belgesi'ni şehit annesine teslim ederken, anne Ayşe Güler gözyaşlarını tutamadı.