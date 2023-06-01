Eskişehirli genç atlet madalyalarına bir yenisini ekledi

Eskişehirli genç atlet Eda Nur Tulum, Erzurum'da 5 ülkeden 106 atletin katılımıyla gerçekleşen 8. Sprint Bayrak Kupası'nda 400 metrede 54.54'lük derecesi ile şampiyon oldu.

Erzurum'da Kazım Karabekir Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen Uluslararası Sprint Bayrak Kupası, sekizinci kez düzenlendi. Yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Danimarka, Lübnan, Kırgızistan ve İran'dan 106 sporcu katıldı. Kırdığı rekorlar ile birçok kez gündeme gelen Eskişehirli atlet Eda Nur Tulum da başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kadınlar 400 metrede 54.54'lük derece ile birinci olan Tulum, açık hava kupasını şampiyonlukla kapattı.