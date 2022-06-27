İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eskişehirli genç boksör bu kez Türkiye şampiyonluğu yaşadı

Daha önce Dünya şampiyonu olan 13 yaşındaki Eskişehirli boksör Emircan Coşkun, bu kez Türkiye şampiyonu oldu.


Eskişehirli 13 yaşındaki genç boksör Emircan Coşkun, 20 -27 Haziran arasında Kocaeli'nde gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks şampiyonasında Yıldız Erkekler 69 kilo Light Contact kategorisinde mücadele etti. Genç eldiven, 78 ilden 4 bin 850 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada 5 rakibini yenerek Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Daha önce yine Yıldızlar kategorisinde Dünya şampiyonu olan Coşkun, hedefi olan Milli Takıma bir adım daha yaklaştı. Çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini belirten Coşkun, Eskişehir'e şampiyon olarak döndü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.