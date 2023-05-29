Eskişehirli genç sporcuya uluslararası madalya

Eskişehirli genç sporcu Perihan Naz Sakınak, Karadağ'da düzenlenen 27. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Eskişehirli genç sporcu, 26-28 Mayıs tarihlerinde Karadağ'ın Bar kentinde düzenlenen Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda başarı elde etti. On ülkeden bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele eden genç sporcu Sakınak, madalya almaya hak kazandı. Şampiyonada 40 kilo kumite kategorisinde yarışan 10 yaşındaki Perihan Naz Sakınak, üçüncü oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bronz madalya ile gururlandıran genç sporcu ve antrenörleri için tebrik mesajı yayınladı.

Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda "Türkiye rüzgarı"

Karadağ'da gerçekleştirilen şampiyonaya Türk sporcular damga vurdu. Türkiye Karete Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde eden Türkiye, 14 altın, 14 gümüş ve 17 bronz madalya kazanarak toplamda 45 madalya ile genel klasmanda birinci oldu.