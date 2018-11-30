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Eskişehirli genç yüzücü Türkiye rekoru kırdı

Eskişehirli genç yüzücü Sudem Denizli, 200 metre sırtüstü yüzmede Türkiye rekoru kırdı.


Eskişehir Su Sporları Kulübü sporcusu Denizli, İstanbul'da 28 Kasım tarihinde başlayan ve devam eden Ümit Saka Türkiye Turkcell Yıldız, Genç, Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerine katıldı. Burada 200 metre sırtüstü yüzmede 02.15.95'lik derecesiyle 13 yaş Kadınlar kategorisinde Türkiye rekoru kıran Sudem Denizli, büyük bir başarıya imza attı. Antrenör Aybars Sawis eşliğinde çalışmalarını sürdüren Denizli, bu derecesiyle Dünya Gençler, Avrupa Gençler, EYOF ve Yıldızlar Multination barajını geçerek milli takım kadrosuna girmeye hak kazandı.

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