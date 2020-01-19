Eskişehirli güreşçiler madalya ile döndü

Amasya'da yapılan İşitme Engelliler Serbest Güreş Şampiyonasında Eskişehirli sporcular madalya ile döndü.

Amasya'da gerçekleşen İşitme Engelliler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Eskişehirden katılan sporcular Ahmet Oğuz Coşar ve Cihan Yağman, kente madalya ile döndü. 79 kilogramda Ahmet Oğuz Coşar Türkiye ikincisi olurken, Cihan Yapman ise 57 kilogramda Türkiye 7'incisi olarak Eskişehir'i başarılı bir şekilde temsil etti.