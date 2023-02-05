İhlas Haber Ajansı

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Eskişehirli hayvanseverler karlı havalarda güvercinleri unutmadı

Eskişehir’deki soğuk havaya rağmen güvercinleri beslemeye devam eden hayvanseverler, evlerinde kalan ekmek parçalarını onlar için ayırdıklarını ifade ettiler.

Eskişehir'deki soğuk havaya rağmen güvercinleri beslemeye devam eden hayvanseverler, evlerinde kalan ekmek parçalarını onlar için ayırdıklarını ifade ettiler.


Eskişehirli hayvanseverler, soğuk ve karlı kış günlerinde de güvercinleri unutmadı. Evlerindeki kalan ekmek parçalarını güvercinler için ayırdıklarını söyleyen duyarlı vatandaşlar, her gün düzenli olarak onları beslemeye geldiklerini aktardılar. Kuşlar haricinde sokaklarda yaşayan diğer hayvanlara da bir tas su ve mama koyarak hayır işlemeye çalıştıklarını belirten vatandaşlar, herkesin bu farkındalıkta olması gerektiğini sözlerine eklediler.

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