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Eskişehirli Hilal Türkiye 2'incisi oldu

Eskişehir’de 1’inci sınıf öğrencisi Hilal Taşdöven, Türkiye Uluslararası Artistik Yüzme Şampiyonası’nda 2’inci olarak gümüş madalya kazandı.

Eskişehir'de 1'inci sınıf öğrencisi Hilal Taşdöven, Türkiye Uluslararası Artistik Yüzme Şampiyonası'nda 2'inci olarak gümüş madalya kazandı.


Milli İrade İlkokulu'nda 1'inci sınıf öğrencisi Hilal Taşdöven, Türkiye Uluslararası Artistik Yüzme Şampiyonası'na katıldı. Su balesi figür ve solo gösterisi kategorisinde Eskişehir 1'incisi olan minik sporcu, Türkiye şampiyonasında ise 2'inci oldu. Gümüş madalyayı alan Hilal Taşdöven, okulunda da sevgiyle karşılandı. Minik sporcu Okul Müdürü Muhittin Mot tarafından tebrik edilerek, ödüllendirildi.

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