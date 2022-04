Eskişehirli ilkokul öğrencilerinden uluslararası proje

Eskişehir Reşat Benli İlkokulu Sınıf Öğretmeni Sümeyra Gülmüş ve öğrencileri, 'Ormanlar Avuçlarımızdaki Tohumlarla Oluşmaya Başlar' adlı eTwinning projesiyle yeni bir uluslararası çalışmaya imza attı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Reşat Benli İlkokulu uluslararası alanda gerçekleştirdikleri eTwinning projeleriyle öne çıkıyor. Yeni bir projeye daha imza atan 2-H sınıfı öğrencileri ve Sınıf Öğretmeni Sümeyra Gümüş, 'Forest Starts From Seeds in Our Hands (Ormanlar Avuçlarımızdaki Tohumlarla Oluşmaya Başlar) adını verdikleri çalışmayla çevre bilinci ve ağacın önemini öne çıkarmayı amaçlıyor. Proje çerçevesinde öğrenciler yabancı ülke ve farklı illerden gelen sonbahar ağacının parçalarını birleştirerek okulun girişindeki panoya astı. Proje, 7 yabancı ülke ve Türkiye'nin 3 ilinden öğrencilerle gerçekleştiriliyor.

Proje hakkında bilgiler veren Sınıf Öğretmeni Sümeyra Gümüş, "Forest Starts From Seeds in Our Hands, isimli eTwinning proje ortaklarımızdan Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Litvanya, İtalya, Romanya, Portekiz gibi Avrupa ülkelerinden; Eskişehir, Bursa ve Şanlıurfa illerimizden birçok okuldan posta yolu ile gelen sonbahar ağacımızın parçalarını okulumuzda 2-H sınıfı öğrencilerimizle birleştirdik. Sonbahar ağacımızı okulumuzun giriş panosunda sergileyerek diğer öğrencilerimizin de etkinliğimizi görmelerini ve fark etmelerini istedik. Projemizin bu güzel etkinliği ile öğrencilerimiz bu süreçten hem büyük bir keyif almış hem birçok şey öğrenmiş ve ağaçlarımızın önemi konusunda duyarlılık kazanmışlardır" dedi.