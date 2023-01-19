Eskişehirli kadın girişimciler kentin tanıtımında önemli rol oynuyor

Eskişehir'de Kurşunlu Külliyesi içerisinde bulunan Lüle Taşı Müzesi'ndeki hediyelik eşya dükkanları, yurt içi ve yurtdışından gelen turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Çoğunlukla lüle taşından imal edilen ürünlerin sergilendiği dükkanların çoğu kadın girişimciler tarafından işletiliyor. Kentteki turist yoğunluğundan memnun olan işletme sahipleri, kadınların sektörde bulunmasının onları daha özgüvenli hale getirdiğinden bahsetti. Lüle Taşı Müzesi içerisinde hediyelik eşya dükkanında çalışan kadın girişimci sertifikalı Sibel Soyat, “Kadınlarımız evde oturmak yerine burada çalışarak kendi ekonomik özgürlüklerini kazanıyorlar. Birçok yerde turistlerle iç içe olan kadın çalışanlar Eskişehir'in tanıtımında önemli bir pay sahibi. Kadın eli değen her şey güzelleşir” dedi.

“Kendi ayakları üzerinde durabilecekler ve daha özgüvenli olacaklar”

Yaptığı takı ve dekoratif ürünlerle geçimini sağlayan Döndü Erdoğan, “Bu işe ilk olarak eşime yardım ederek başladım ardından burayı çok sevince kendim devam ettirme kararı aldım. Şu anda iyi ki böyle bir karar almışım diyorum. Burada arkadaşlarımızla beraber turistlere hem ürünlerimizi gösteriyoruz hem de onlara kentimizi tanıtıyoruz. Kadınlarımızın evde durmaları yerine daha üretken olmalarını tavsiye ediyorum. Bu sayede kendi ayakları üzerinde durabilecekler ve daha özgüvenli olacaklar” diye konuştu.

“Bağışıklığı sistemini güçlendirir, ağır ve zararlı metallerden vücudumuzu korur, cildi güzelleştirir”

Dünya'daki lüle taşı rezervinin yüzde 70'inin Eskişehir tarafından karşılandığını belirten işletmeci Sevda Erdoğan, “Bağışıklığı sistemini güçlendirir, ağır ve zararlı metallerden vücudumuzu korur, cildi güzelleştirir. Vücuda yararlarının yanı sıra ortamdaki rutubeti ve kötü havayı filtrelemesi sonucu ayrı bir dekorasyon ürünü olarak da tercih ediliyor. Bunların dışında da başka birçok faydası ve şifası bulunmakta. Eskişehir'de 5-6 köyde bulunan lüle taşımız uzun zamandır çıkartılması sonucu rezervlerimiz azalmış durumda” diyerek lüle taşını ve özelliklerini anlattı.