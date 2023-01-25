Eskişehirli kadın sporculardan altın madalya

Eskişehirli sporcular Elifsu Cevher ve Eylül Cömertoğlu, Mersin'de düzenlenen Bocce Raffa Şampiyonası'nda Genç Kadınlar çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

21 Ocak tarihinde Mersin'de başlayan Türkiye Bocce Raffa Şampiyonası güzel müsabakalara sahne olurken, sporcular Elifsu Cevher ve Eylül Cömertoğlu da Genç Kadınlar çiftler kategorisinde Eskişehir'e birincilik getirdi. Bu sonuçla sporcular, altın madalyanın sahibi oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, sporcular ve antrenörleri tebrik edilerek, başarılarının devamını diledikleri belirtildi.

Bocce'nin Raffa disiplini İtalya kökenli bir spor olup, Uluslararası Federasyonu (CBI) 1982 yılında kurulmuştur. Düzgün ve tahtalarla çevrilmiş bir zeminde, 100 - 115 milimetre çapında sentetik toplarla, tekler, çiftler veya üçler kategorilerinde oynanır.