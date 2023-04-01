Eskişehirli kadınlar safran da üretecek

Eskişehir'de kadın çiftçilerin üretimlerini desteklemek amacıyla ‘Eskişehirli Hanımlar Safran Üretiyor' projesinin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın ‘Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı' ile desteklenen, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen, tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler tarafından öğrenilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla ‘Eskişehirli Hanımlar Safran Üretiyor' projesinin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Konu hakkındaki uzmanlarının katılımı ile Han İlçesi Gökçekuyu Mahallesi'nde yapılan bilgilendirme toplantısı çerçevesinde Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli proje sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Zuhal Akkaya, Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Mutlu Aslan ve Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli konu uzmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Çakmak, Ziraat Yüksek Mühendisi Nejla Alıcı'nın anlatımlarıyla proje yürütücüsü olan ve üyelerinin ekserisi kadınlardan oluşan S.S. Gökçekuyu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortakları bilgilendirildi. Söz konusu Safran Yaygınlaştırma Projesinin Han İlçesi Gökçekuyu Mahallesinin yanı sıra Seyitgazi İlçesi Değişören Mahallesi ve Sarıcakaya İlçe Merkezinde kadın çiftçiler eliyle uygulamaya geçirilmesi planlanıyor.

Eskişehir'de bulunan geniş ve verimli tarım arazilerinde bitki üretim yapıldığı gibi dar tarım alanlarında üretim yapan küçük aile işletmelerinin sayıları oldukça fazla. Ayrıca safran küçük aile işletmeciliğine uygun, iş gücünü iyi değerlendiren, üreticisini yormayan, fakat yüksek gelir sağlayan, vazgeçilmeyecek bir bitki olması sebebiyle aile işletmeleri için işlemiş oldukları toprak özellikleri de göz önüne alındığında oldukça uygun bir bitki olarak ön plana çıkıyor. Safran her özelliğiyle tıbbi, aromatik ve baharat ifadesini en iyi yansıtan ekonomik değeri önemli bir ürün konumunda bulunuyor. Safran tıbbi olarak antioksidan özelliği, kanserle savaşması, bunun yanında özellikle de nörolojik gelişimin sağlanması, demans, hafıza kaybı gibi durumları engellemesi, enfeksiyonlarla mücadelede antibiyotik gibi, antiviral ajan gibi etki etmesi özelliğiyle tıbbi ama bunun yanında aromatik özelliğe de sahip olmakla birlikte dünyada da en çok renklendirici olma özelliği ile öne çıkıyor. Kendi ağırlığının yaklaşık 100 bin katı suyu boyayabilme özelliğine sahip olan safran bitkisi, narin olmasından dolayı zor toplanıyor. Yaklaşık 80 bin çiçekten 500 gram safran elde ediliyor. Bu yüzden de piyasada oldukça değerli olmasıyla dikkat çekiyor.