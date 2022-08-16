Eskişehirli kanocu Mehmet Ali Duran Almanya'da yarışacak

Eskişehirli milli kanocu Mehmet Ali Duman, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek olan Durgunsu Kano Büyükler Avrupa Şampiyonası için Milli Takım kafilesine katıldı.

Ağustos 18-21 tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek olan Durgunsu Kano Büyükler Avrupa Şampiyonası için Eskişehirli kanocu Mehmet Ali Duman hazırlıklarını tamamladı. Başarılı kanocu Duran, Milli Takım kafilesi ile hareket etti. Verimli bir kamp dönemi geçirdiğini belirten başarılı sporcu Duman aynı zamanda şampiyonada mücadele eden en genç isimler arasında yer alıyor.