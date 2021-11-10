Eskişehirli kick boksçu İzmir'de şehrini temsil edecek

Eskişehirli milli kick boksçu Doğan Kılıç, İzmir'de yapacağı Profesyonel K1 maçında şehrini temsil edecek.

Geçtiğimiz ay İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Eskişehirli sporcu Doğan Kılıç, bu kez İzmir'de şehri için dövüşecek. Özel bir organizasyon tarafından düzenlenen müsabaka, ulusal yayın yapan özel bir kanaldan canlı yayınlanacak. Kılıç'ın 21 Kasım Pazar akşamı çıkacağı Profesyonel K1 71 kilogram mücadelesinde rakibi Aydınlı sporcu Alperen Biltekin olacak.