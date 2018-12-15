Eskişehirli merhum Şair Nedim Uçar'ın anısına, "Anadolu Şiir Akşamları" etkinliği

Eskişehirli şair merhum Nedim Uçar'ın anısına "Anadolu Şiir Akşamları" etkinliği düzenlendi.

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ve şair Minevver Sezer'in sunumuyla dernek konferans salonunda yapılan etkinliğe; sanatseverler ve davetliler katıldı. Şairler, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden şair Nedim Uçar'ın yazdığı şiirleri okudular, ozan Zakir Akgül de sazı ile Eskişehir türkülerini seslendirdi.

Merhum şair Nedim Uçar'ın eşi ve oğlunun da katıldığı etkinlik programında konuşan Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses, "Muhakkak şiirin hamuru, insan sevgisidir. İnsanı anlamayan şiir yazamaz ve yazsa da eksik olur. Şiirin olmadığı yerde ve şairin bulunmadığı toplumda insan sevgisi de olmaz. İnsanı, insana ancak şiir sevdirir ve yaklaştırır. Biz de dernek olarak, derneğimizde ayda bir defa olmak üzere Anadolu Şiir Akşamları etkinliği düzenliyoruz. Etkinliğimizde; Eskişehirli şairlerimizin şiirlerini duyurarak, Eskişehir'imizin sanatına ve edebiyatına katkıda bulunuyoruz. Bu programımızı da; merhum şair Nedim Uçar anısına düzenledik, rahmetle anıyoruz ve ruhu şad olsun'' dedi.