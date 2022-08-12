Eskişehirli millî bisikletçiler Belçika'da Türkiye'yi temsil edecek

Belçika'da düzenlenecek olan 2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Eskişehirli millî sporcu kardeşler Gökay ve Eda Konuk, Alp Dağları'nda antrenmanlarına devam ediyor.

14 Ağustos Pazar günü Belçika'nın Oudenaarde kentinde düzenlenecek olan 2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası için sporcular hazırlıklarını sürdürüyor. Müsabakada Türkiye'yi temsil edecek olan millî sporcu kardeşler Gökay ve Eda Konuk ise çalışmalarını Almanya'da bulunan Ammergau Alpler Doğa Parkı'nda devam ediyor. Yarışmaya kendi imkânlarıyla hazırlanan ve Eskişehir'den karayolu aracılığıyla bölgeye ulaşan kardeşler Türkiye'den destek bekliyor. Müsabakaya kadar hazırlıklarını sürdüreceklerini belirten kardeşler, Belçika'da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.